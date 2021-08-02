



В нем приняли участие три спортсмена из Беларуси, но ни один из них не вышел в финал. Иван Тихон занял 18-е место (74,57), Юрий Васильченко - 19-е (74,00, Глеб Дударев финишировал 27-м (71,60).





Последним проходом в финал стал американец Дэниел Хауген (75,73), сообщает Прессбол.





Что касается женской борьбы, то Василиса Марзалюк не воспользовалась возможностью принять участие в утешительном поединке за бронзу и уступила китаянке Кень Жу 1:2.



