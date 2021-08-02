+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусские метатели молота не смогли пройти квалификацию, среди них Иван Тихон

На Олимпийских играх в Токио в понедельник утром прошла мужская квалификация в в метании молота.


В нем приняли участие три спортсмена из Беларуси, но ни один из них не вышел в финал. Иван Тихон занял 18-е место (74,57), Юрий Васильченко - 19-е (74,00, Глеб Дударев финишировал 27-м (71,60).

Последним проходом в финал стал американец Дэниел Хауген (75,73), сообщает Прессбол.

Что касается женской борьбы, то Василиса Марзалюк не воспользовалась возможностью принять участие в утешительном поединке за бронзу и уступила китаянке Кень Жу 1:2.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]