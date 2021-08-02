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Юрист - о скандале с Тимановской: отзыв без причин - нарушение прав спортсмена

Во время Олимпийских игр спортсмены находятся в юрисдикции Олимпийской хартии и страны-организатора. Отзыв атлета без серьезных причин — это нарушение его прав, объясняет председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Что касается психоэмоционального состояния — это определяют сама спортсменка и ее врач. И если они не усматривают неадекватных моментов, то нет оснований ее (Тимановскую) снимать с соревнований и возвращать в Беларусь.
Юрист уточняет, касательно календаря, участия в различных соревнованиях спортсменов, прибывших на Олимпийские игры, должны быть «определенная пропорциональность и здравый смысл», чтобы спортсмен мог восстановиться к следующему соревнованию: «То есть подряд их ставить нельзя».

Алексеев объясняет, что в МОК есть комитеты и комиссии, курирующие эти вопросы, туда можно обратиться через соответствующую федерацию спорта в случае несогласия спортсмена. Можно обжаловать вопрос в дисциплинарной структуре федерации соответствующего вида спорта, когда спортсмен не успевает восстановиться. На случай спора есть палата ad hoc, которая в течение 24 часов рассматривает споры прямо в Токио.

Эксперт обращает внимание: чтобы отозвать спортсмена нужны веские основания — например, если он уличен в применении допинга.

Но если оснований нет и вмешивается политика, тогда нарушается правило Олимпийской хартии об автономии спорта — это нарушение со стороны олимпийской команды и Олимпийского комитета страны, который направил эту спортсменку. Если нарушается Олимпийская хартия, то спортивный арбитражный суд по заявлению спортсмена рассматривает дело в течение 24 часов», — комментирует юрист.
Тем временем МИД Чехии, посольства Австрии и Польши выразили готовность помочь Тимановской, предложив ей визу. Дипломатические ведомства отреагировали на планы спортсменки просить убежище в Европе.
OL
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