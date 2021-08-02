+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Легенда брестского «Динамо» Роман Василюк стал спортивным директором «Руха»

Интересно, как это скажется на народной любви к экс-форварду?



Громкую новость сообщила пресс-служба «Руха». Вместо Сергея Присяжнюка, который расстался с клубом, спортивным директором назначен 42-летний Роман Василюк. Его соглашение рассчитано до июля 2022 года, пишет Вечерний Брест. Легенда брестского и белорусского футбола всегда был связан с «Динамо», но ход с «Рухом» можно считать крайне любопытным и вызывающим резонанс.

В бытность игроком Роман Василюк сыграл на высшем уровне 595 официальных матчей и забил 258 мячей. В составе национальной сборной Беларуси сыграл 24 матча, отметившись десятью забитыми мячами.
Источник: Дмитрий Шиферштейн
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]