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На трибунах в Токио олимпийский чемпион из Великобритании занимался вязанием.

1 августа на Олимпиаде 2020 британский прыгун с трамплина Том Дэйли, уже выигравший золотую медаль в Токио, был замечен на трибунах соревнований по плаванию за вязанием спицами.

Дэйли выиграл золото в прыжках с трамплина. Фото: ЕРА


Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что олимпийская медаль высшей пробы не дала 27-летнему спортсмену "вскружить голову", и публикует фотографии, как Дэйли вяжет что-то розового цвета на трибунах во время финальных соревнований по прыжкам с трехметрового трамплина среди женщин.

При этом он одет в майку болельщика национальной сборной Великобритании.

По данным Daily Mail, вязание является для Дэйли хобби, благодаря которому, как он утверждает, ему удалось "в здравом уме" подготовиться к Олимпиаде.

Видео, на котором снято вязание британского спортсмена на трибунах, опубликовали в Twitter пользователи.
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