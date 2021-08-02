На трибунах в Токио олимпийский чемпион из Великобритании занимался вязанием.
1 августа на Олимпиаде 2020 британский прыгун с трамплина Том Дэйли, уже выигравший золотую медаль в Токио, был замечен на трибунах соревнований по плаванию за вязанием спицами.
Дэйли выиграл золото в прыжках с трамплина. Фото: ЕРА
Издание отмечает, что олимпийская медаль высшей пробы не дала 27-летнему спортсмену "вскружить голову", и публикует фотографии, как Дэйли вяжет что-то розового цвета на трибунах во время финальных соревнований по прыжкам с трехметрового трамплина среди женщин.
При этом он одет в майку болельщика национальной сборной Великобритании.
По данным Daily Mail, вязание является для Дэйли хобби, благодаря которому, как он утверждает, ему удалось "в здравом уме" подготовиться к Олимпиаде.
Видео, на котором снято вязание британского спортсмена на трибунах, опубликовали в Twitter пользователи.
07:38 02/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение