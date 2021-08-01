Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда.





Предположительно, там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады на родину.







