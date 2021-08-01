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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Самолет улетел из Токио без Тимановской. В аэропорт прибыла японский адвокат по делам беженцев

Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась, пишет ТАСС

Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда.

Предположительно, там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады на родину.
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