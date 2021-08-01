Самолет улетел из Токио без Тимановской. В аэропорт прибыла японский адвокат по делам беженцев
Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась, пишет ТАСС
Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда.
Предположительно, там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады на родину.
19:17 01/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение