BSSF: белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио
Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) утверждает, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио, где проходит Олимпиада.
«Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», — говорится в сообщении БФСС.
По информации представителей фонда, девушка уже в аэропорту у третьего терминала, Gate 113. Номер ее рейса — TK 0199, вылет состоится в 16:50 по беларусскому времени. Сообщается, что там с Кристиной уже работают волонтеры и полиция.
Напомним, несколькими днями ранее беларусские легкоатлетки Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик были отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. Спортсменки были обязаны сдать три допинг-теста, однако не успевали это сделать. Агентство приняло жесткое решение. Был сформирован новый состав для эстафеты 4 по 400 метров, в который включили спортсменов другого профиля — Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую. Последняя жестко раскритиковала решение заявить ее без спроса на эстафету 4 по 400 метров, в то время как она выступает на дистанции 100 и 200 метров.
Вчера Кристина опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о причинах эмоциональной реакции.
«Олимпиада — это очень важный старт в жизни каждого спортсмена и все участники здесь не просто так. Не за красивые глаза или за старые регалии, а за выполнение норматива либо попадание в топ-лист. Каждый из нас готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать/прыгать/метать только свою дистанцию, свой вид», — написала она.
По ее словам, такой реакции не последовало бы, если бы ей заранее объяснили ситуацию и узнали, готова ли она пробежать 400 метров.
«Но все решили сделать за моей спиной, при том , что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте , даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — подчеркнула легкоатлетка.
БФСС обратился по поводу ситуации с Тимановской в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию легкой атлетики. Сообщается, что девушка планирует просить убежище в Европе. Предварительное ее решение — обращаться в посольство Австрии в Токио.
14:56 01/08/2021
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