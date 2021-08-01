Как сообщает Associated Press, во время боя с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 килограмма Алиеву засчитали поражение и дисквалифицировали. Рефери счел, что Алиев преднамеренно наносил сопернику удары головой. Боксер был не согласен с таким решением и отказался покидать ринг.

Алиев сидел в углу ринга около 30 минут. Затем ушел вместе с организаторами, но спустя 15 минут вернулся на ринг. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.





«Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью… Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери», – заявил боксер.



