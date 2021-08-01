+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Французский боксер устроил в Токио забастовку. Он отказался уходить с ринга после того, как ему присудили поражение

Боксер из Франции Мурад Алиев устроил забастовку после того, как ему присудили поражение в четвертьфинальном поединке на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает Associated Press, во время боя с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 килограмма Алиеву засчитали поражение и дисквалифицировали. Рефери счел, что Алиев преднамеренно наносил сопернику удары головой. Боксер был не согласен с таким решением и отказался покидать ринг.
 
Алиев сидел в углу ринга около 30 минут. Затем ушел вместе с организаторами, но спустя 15 минут вернулся на ринг. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.
 

«Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью… Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери», – заявил боксер.
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]