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В Академии наук делают гоночный электрокар

В интервью на телеканале «Беларусь 1» глава Академии наук Владимир Гусаков рассказал, как обстоят дела с разработкой отечественных электромобилей.

 Есть отработанные и проверенные образцы: минивэн, легковой автомобиль, дорабатывается спортивный гоночный. Сотрудничество ведется с МАЗом над грузовым электромобилем.

Гусаков утверждает, что белорусский электромобиль будет недорогим — около $20 000: «Очень дорогой электронакопитель. Примерно половина от стоимости автомобиля».

В Академии наук работают над белорусским более дешевым аналогом конденсатора. Прорабатывают образцы. Представить обещают после того, как они пройдут испытания на безопасность, пишет auto.onliner.by
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