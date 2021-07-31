В Академии наук делают гоночный электрокар
В интервью на телеканале «Беларусь 1» глава Академии наук Владимир Гусаков рассказал, как обстоят дела с разработкой отечественных электромобилей.
Есть отработанные и проверенные образцы: минивэн, легковой автомобиль, дорабатывается спортивный гоночный. Сотрудничество ведется с МАЗом над грузовым электромобилем.
Гусаков утверждает, что белорусский электромобиль будет недорогим — около $20 000: «Очень дорогой электронакопитель. Примерно половина от стоимости автомобиля».
В Академии наук работают над белорусским более дешевым аналогом конденсатора. Прорабатывают образцы. Представить обещают после того, как они пройдут испытания на безопасность, пишет auto.onliner.by
09:53 01/08/2021
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