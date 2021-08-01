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Титулованный Джокович выкинул одну ракетку на трибуны и сломал другую в матче за олимпийскую "бронзу"

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел сдержать эмоций в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, передает "Чемпионат".

 
Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

В начале третьего сета Джокович на эмоциях выкинул теннисную ракетку на пустые трибуны. Позднее, уступая 0:3 по геймам, при смене сторон титулованный серб разбил ракетку о сетку.

Отметим, судья на вышке вынес Джоковичу предупреждение только за разбитый спортивный снаряд, чем вызвал недоумение Бусты.
ru.oxu.az
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