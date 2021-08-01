Белорусская представительница Анастасия Мирончки-Иванова задачу выхода в финал решить не смогла, оставшись за пределами дюжины сильнейших на 14-й позиции.





В лучшей попытке белоруска прыгнула на 6,55 (6,21 — 6,39 — 6,55), что значительно уступает ее лучшему результату сезона (6,79).





Последним пропуском в финал олимпийского турнира стала попытка австралийки Брук Страттон на 6,60.