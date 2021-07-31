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Дик Адвокат назначен главным тренером сборной Ирака

Голландский специалист Дик Адвокат стал новым главным тренером сборной Ирака и будет работать с командой в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

73-летний голландский специалист ранее работал с «Зенитом» и сборной России, которую он вывел на Евро-2012, где россияне не вышли из группы, пишет livesport.ru

С «Зенитом» Адвокат выиграл чемпионат России, Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Также тренировал ПСВ, «Рейнджерс», «Фейеноорд», «Боруссию» Менхенгладбах, АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», роттердамскую «Спарту» и «Утрехт», сборные Нидерландов, Кореи, Бельгии, и Сербии. Двукратный чемпион Шотландии, чемпион Нидерландов.

Ранее возглавить сборную Ирака отказался другой бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.
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