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Евгений Тихонцов: из-за сгонки веса обострилась старая травма, поэтому получилось, как получилось

Показать более достойный результат на Олимпиаде в Токио помешала травма, рассказал корреспонденту БЕЛТА тяжелоатлет Евгений Тихонцов после завершения стартов.

Из-за сгонки веса обострилась старая травма, поэтому получилось, как получилось. Хочу поблагодарить всех, кто болел за меня, поддерживал. И, конечно, извиниться, что подвел. Но уже менее чем через четыре года — Олимпиада в Париже. Сейчас буду лечить травмы и сделаю все, чтобы попасть на Игры-2024 и показать достойный уровень белорусской тяжелой атлетики", — сказал спортсмен.

Как сообщалось, выступающий в весовой категории 96 кг Евгений Тихонцов в сумме двоеборья поднял в рывке 173 кг, однако в упражнении толчок не смог зафиксировать вес 201 кг и завершил выступление.
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