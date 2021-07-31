+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дмитрий Асанов: к большому сожалению и с большой вероятностью это были последние Олимпийские игры для меня!

Белорусский боксер Дмитрий Асанов поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков после 1/8 финала на Олимпийских играх-2020. Спортсмен проиграл бой бразильскому боксеру Вандерсону де Оливейра.



Мы предполагаем — Бог располагает! Сказать, что я опустошен — ничего не сказать. Я долго к этому шел и могу с уверенностью сказать, что жил этим. Моя детская цель обрушилась с оглашением результата моего последнего боя на Олимпийских играх в Токио!

К большому сожалению и с большой вероятностью, это были последние игры для меня! Я хочу сказать спасибо моим родителям, моей жене, моему тренеру за очередной олимпийский путь. Я благодарен каждому из вас, кто верил в меня, поддерживал и продолжает поддерживать. Жизнь — удивительная штука, и только одному Богу известно, что будет дальше!, — написал Асанов в Instagram.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]