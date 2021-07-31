







Мы предполагаем — Бог располагает! Сказать, что я опустошен — ничего не сказать. Я долго к этому шел и могу с уверенностью сказать, что жил этим. Моя детская цель обрушилась с оглашением результата моего последнего боя на Олимпийских играх в Токио!





К большому сожалению и с большой вероятностью, это были последние игры для меня! Я хочу сказать спасибо моим родителям, моей жене, моему тренеру за очередной олимпийский путь. Я благодарен каждому из вас, кто верил в меня, поддерживал и продолжает поддерживать. Жизнь — удивительная штука, и только одному Богу известно, что будет дальше!, — написал Асанов в Instagram.











