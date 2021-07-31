«Меня это не затронуло». Олимпийский чемпион Иван Литвинович — о политической ситуации в стране
Олимпийский чемпион Иван Литвинович высказался о политической ситуации в Беларуси и рассказал, почему в прошлом подписал письмо «за мир и согласие» с призывом «положить конец посягательствам на белорусский спорт извне», диалог спортсмена с журналистами приводит российское издание «Спорт-Экспресс».
Фото: Reuters
— Иван, политика не мешала в последний год заниматься спортом?
— Я не углублялся в эту тему. Да, я подписывал письмо. Подписывал, что спорт вне политики, я всегда этого придерживался. Что происходит, то происходит. Меня это не касается, меня это не затронуло.
— В целом в сборной Беларуси какая атмосфера, дружная?
— Думаю, да. Со всеми я не общаюсь из-за коронавируса, абстрагировался от всего мира.
— Но были разные письма спортсменов, и вы подписали…
— Олимпийская хартия, статья 50-я, запрещает спортсменам говорить о политике, — вмешалась представительница сборной Беларуси.
Напомним, Иван Литвинович выиграл 31 августа золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках на батуте.
Источник: Zerkalo.io
17:49 31/07/2021
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