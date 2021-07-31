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— Иван, политика не мешала в последний год заниматься спортом?





— Я не углублялся в эту тему. Да, я подписывал письмо. Подписывал, что спорт вне политики, я всегда этого придерживался. Что происходит, то происходит. Меня это не касается, меня это не затронуло.





— В целом в сборной Беларуси какая атмосфера, дружная?





— Думаю, да. Со всеми я не общаюсь из-за коронавируса, абстрагировался от всего мира.





— Но были разные письма спортсменов, и вы подписали…





— Олимпийская хартия, статья 50-я, запрещает спортсменам говорить о политике, — вмешалась представительница сборной Беларуси.





Напомним, Иван Литвинович выиграл 31 августа золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках на батуте.



