



31 июля в Токио проходят соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин весом до 96 кг. Чемпион Европы и мира 2019 года Евгений Тихонцов в третьей и единственной для себя удачной попытке смог поднять 173 кг в рывке, пишет «Трибуна», однако спортсмен не смог выполнить ни одной успешной попытки в толчке.





Евгений Тихонцов был единственным представителем Беларуси в мужской тяжелой атлетике на Олимпиаде-2020.





Напомним, на чемпионате Европы 2019 года в Батуми Евгений победил, зафиксировав общий вес по сумме двух упражнений 400 кг: рывок — 178 кг, толчок — 222 кг. В том же году он выиграл чемпионат мира в Паттайе, выступая в весе 102 кг. Тяжелоатлет в сумме поднял 398 кг (180 — в рывке и 220 — в толчке).

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/1010.html?c