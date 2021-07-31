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Чемпион мира Тихонцов не смог выполнить ни одной успешной попытки в толчке

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов не смог выполнить ни одной успешной попытки в толчке на летней Олимпиаде-2020 в Токио.


31 июля в Токио проходят соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин весом до 96 кг. Чемпион Европы и мира 2019 года Евгений Тихонцов в третьей и единственной для себя удачной попытке смог поднять 173 кг в рывке, пишет «Трибуна», однако спортсмен не смог выполнить ни одной успешной попытки в толчке.

Евгений Тихонцов был единственным представителем Беларуси в мужской тяжелой атлетике на Олимпиаде-2020.

Напомним, на чемпионате Европы 2019 года в Батуми Евгений победил, зафиксировав общий вес по сумме двух упражнений 400 кг: рывок — 178 кг, толчок — 222 кг. В том же году он выиграл чемпионат мира в Паттайе, выступая в весе 102 кг. Тяжелоатлет в сумме поднял 398 кг (180 — в рывке и 220 — в толчке).
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/1010.html?c
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