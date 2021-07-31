Экс-наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич рассказал о причинах, из-за которых покинул команду по ходу сезона РПЛ.





— С какими ощущениями покидали в марте Волгоград? Чувствовали, что могли оставить "Ротор" в РПЛ?





— Когда нас ушли, мы занимали тринадцатое место. Имели 4-очковый отрыв от пятнадцатого места. После нас этот отрыв умудрились ######## (растерять) — другого слова не подберу.





Знаете, глупость можно простить — человек ее делает непреднамеренно. А подлость прощать нельзя — ее делают осознанно.





— Чью подлость?





— Людей, которые были возле команды.





— С декабря по начало марта у Ротора — три победы и ничья. С чем связаны последующие 0:1 с Уралом и 0:4 с Ростовом, после которых вас уволили?





— В Екатеринбурге была ничейная игра. Понсе свой момент не реализовал, а Бикфалфи забил — после индивидуальной ошибки нашего игрока. А перед Ростовом состоялся неприятный разговор. Мне начали указывать, кого я должен ставить в состав.





Когда я сказал, что делать этого не буду, мне дали понять, что в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы. Через два дня после игры с Ростовом наше сотрудничество закончилось — после телефонного звонка.





Когда люди нанимают тебя, они не имеют права лезть в твою работу и навязывать свое мнение. При мне такого не будет.





Напомним, Хацкевич был отправлен в отставку с поста главного тренера Ротора 19 марта. На тот момент команда занимала 13-е место, имея в активе 18 очков.