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Мама Ивана Литвиновича о золоте сына узнала на отдыхе в Египте

Сам олимпийский чемпион признался, что не рассчитывал стать первым, и посвятил свою награду бабушке.

Мама Ивана Литвиновича о золоте сына узнала на отдыхе в Египте
© AP / Natacha Pisarenko
Олимпийский чемпион Токио в прыжках на батуте, 20-летний белорус Иван Литвинович поделился первыми эмоциями после своего триумфального прыжка.

В субботу в финале соревнований в прыжках на батуте Литвинович завоевал первую награду для белорусской сборной, и сразу высшей пробы. Олимпийский чемпион признался, что не рассчитывал занять первое место в соревнованиях.
Фаворитом считали его коллегу по команде - 25-летнего Владислава Гончарова, завоевавшего первую олимпийское золото для Беларуси в этом виде спорта на Олимпийских играх в Рио в 2016 году.

"Удивлен первому месту. Признаюсь, рассчитывал на второе-третье, на первом видел китайца Гао Лея", сказал белорус.

Он признался, что первые эмоции после победы объяснить сложно. "Эмоции захлестнули, когда увидел, что первый", добавил Литвинович.

"Я благодарен своему тренеру. Я просто делал свое дело. Свою победу посвящаю своей бабушке", - заявил батутист.

Как стало известно Sputnik, бабушка Ивана, которой он посвятил олимпийскую победу, ушла из жизни весной прошлого года. Она работала библиотекарем в районной библиотеке и была очень дружна с внуком.

О сложности программы


Спортсмен отметил, что его программа для финального выступления была довольно сложная, и результатом он доволен.

"Во время финального выступления думал лишь о комбинации, особенно когда улетел ближе к матам. Там вообще не было никаких мыслей, кроме того, что нужно делать в любом случае", - рассказал Литвинович.

Кстати, мама батутиста об олимпийском золоте сына узнала, находясь на отдыхе в Египте. А его первый тренер в спортивной школе в Вилейке до сих пор не знает о победе воспитанника - у него отключен телефон.

Олимпийского чемпиона ждут в родной Вилейке


Олимпийское золото Ивана Литвиновича стало событием для жителей белорусского города Вилейка. Молодой батутист родился и учился в этом городе, и лишь 5 лет назад переехал в Витебск.

"Для такого маленького городка, как Вилейка, эта медаль планетарное значение имеет. Ваня первый раз выступал на Олимпиаде, и сразу золото... Честно скажу, это была одна из самых сильных программ, которые показывали батутисты за всю историю Игр", - поделился со Sputnik начальник управления образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома Александр Пуцейко.

Ивана будут встречать в родной Вилейке, "он к нам должен приехать после Олимпиады", заявил Sputnik директор Вилейской СДЮШОР Сергей Гатаулин.

"Его первый тренер Петр Иванович Зайцев до сих пор не знает, что Ваня выиграл, потому что у него не доступен телефон. А мама Литвиновича уехала на отдых в Египет. Город Вилейка, сами понимаете, маленький городок, и Ваня его так прославил. Десять лет он у нас тренировался, потом его передали в РЦОП. Теперь по программе "Олимпийский выбор" нашей школе, будем надеяться, окажут матпомощь (20 тысяч рублей - Sputnik), - сказал директор Вилейской СДЮШОР Сергей Гатаулин.

Поздравление Александра Лукашенко

В субботу в финале соревнований в прыжках на батуте Литвинович завоевал первую награду для белорусской сборной, и сразу высшей пробы. С победой белоруса поздравил Александр Лукашенко.

Эта награда - особенная, первая для белорусской команды в Токио, отметил в своем поздравлении Лукашенко.

"В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что тебе нет равных", - говорится в поздравлении.

Он также поздравил с успехом тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой.
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