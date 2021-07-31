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Тренируется с детства и учится в БГУФК. Что известно об олимпийском чемпионе Иване Литвиновиче

Иван Литвинович завоевал золото на Олимпиаде в Токио в прыжках на батуте. Это первая медаль в копилке национальной сборной Беларуси.

Тренируется с детства и учится в БГУФК. Что известно об олимпийском чемпионе Иване Литвиновиче
Что известно о молодом олимпийском чемпионе – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Спортсмен родился в Вилейке в 2001 г. Заниматься спортом начал в пять лет. После школы поступил в Вилейский государственный колледж, а после – в БГУФК.

В 2019 г. на Чемпионате мира выиграл золото в командных соревнованиях, а также стал серебряным призером в индивидуальном разряде — соревнования также проходили в Токио.

Тренирует спортсмена Ольга Власова – главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте.
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