Белорусу в Москве запретили пользоваться почтой и ездить на автобусе
Бабушкинский районный суд Москвы запретил белорусскому кикбоксёру Евгению Шабалюку ряд определённых действий, пишет "Новая газета". Беларусь добивается экстрадиции Шабалюка за участие в акциях протеста. На родине в отношении Шабалюка возбуждено уголовное дело за сопротивление милиционеру (ст. 363 УК).
Евгений Шабалюк в сопровождении полицейского / "Новая газета"
"Суд удовлетворил все ходатайства прокуратуры. Сегодня ему запретили совершать определённые действия: пользоваться телеграфом, почтой, общественным транспортом. Сотрудники полиции увезли его по указанному адресу", — передаёт "Новая газета" слова адвоката комитета "Гражданское содействие" Розы Магомедовой.
По словам адвоката, Шабалюка больше не имеют права держать под арестом, хотя рассмотрение вопроса о его экстрадиции не завершено.
Как рассказывало Еврорадио, 29 июля спортсмен вышел из СИЗО, где находился с февраля. Сразу же после выхода его задержали полицейские, обвинили в неповиновении и оштрафовали.
09:39 31/07/2021
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