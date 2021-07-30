Белорусу в Москве запретили пользоваться почтой и ездить на автобусе

Евгений Шабалюк в сопровождении полицейского / "Новая газета"





Розы Магомедовой. "Суд удовлетворил все ходатайства прокуратуры. Сегодня ему запретили совершать определённые действия: пользоваться телеграфом, почтой, общественным транспортом. Сотрудники полиции увезли его по указанному адресу", — передаёт "Новая газета" слова адвоката комитета "Гражданское содействие"





По словам адвоката, Шабалюка больше не имеют права держать под арестом, хотя рассмотрение вопроса о его экстрадиции не завершено.



