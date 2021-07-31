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Звезду спринта из Нигерии отстранили от Олимпиады из-за допинга

Легкоатлетку Блессинг Окагбаре временно отстранили от Олимпиады. Анализ ее допинг-пробы выявил использование гормона роста.

Блессинг Окагбаре (в центре, фото из архива)

За несколько часов до финального забега на дистанции 100 метров на Олимпийских играх в Токио стало известно, что допинг-тест одной из лидеров соревнований, нигерийской легкоатлетки Блессинг Окагбаре, дал положительный результат, и она была временно отстранена от участия в Играх. Об этом утром в субботу, 31 июля, объявила независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) всемирной федерации Word Athletics.

Согласно сообщению, пишет DW, анализ допинг-пробы, взятой у Окагбаре 19 июля, выявил прием гормона роста. Поскольку результат был получен только в пятницу, 30 июля, спортсменка в тот же день была квалифицирована для участия в полуфинале бега на 100 метров. Полуфиналы и финал состоятся в субботу вечером.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Блессинг Окагбаре первоначально завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 6,91 м, уступив Маурену Хига Магги из Бразилии и россиянке Татьяне Лебедевой. Однако, после того, как в январе 2017 года Лебедева была признана виновной в употреблении допинга, нигерийской спортсменке была присуждена серебряная медаль. На чемпионате мира 2013 года в Москве Окагбаре завоевала бронзу в беге на 200 метров и серебро в прыжках в длину.
Источник: Евгений Жуков
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