+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сергей Зеневич сменил Юрия Пунтуса на посту главного тренера жодинского "Торпедо"

"Торпедо"-БелАЗ и главный тренер Юрий Пунтус пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба жодинцев.

Фото: vk.com/fc_torpedobelaz

С Пунтусом клуб завоевал первые в своей истории медали национального чемпионата. Вместе со специалистом "Торпедо" покидают тренеры Анатолий Войцехович, Игорь Гуринович и Михаил Хлус.

Новым главным тренером назначен Сергей Зеневич, пишет "Прессбол", ранее работавший с командой в должности старшего тренера.


Зеневич воспитанник минских школ "Трактор" и "Атака-Аура". Выступал за команды "Атака-Аура", БАТЭ, "Коммунальник" (Слоним), "Шериф" (Тирасполь, Молдова), "Белшина", "Торпедо" (Жодино), "Локомотив" (Витебск), "Дарида", "Руденск", "Ведрич-97". Играл на позиции защитника.

После окончания карьеры игрока вошел в тренерский штаб мозырской "Славии", затем тренировал детские команды и дублирующий состав борисовского БАТЭ. С января 2019 года вошел в тренерский штаб жодинского "Торпедо".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]