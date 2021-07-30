После матча с батумским «Динамо» (1:4) главный тренер борисовчан Виталий Жуковский, признался , что ему стыдно за этот результат перед болельщиками и руководством и вся вина лежит на тренере.





По информации журналиста Влада Татура, пишет Трибуна, БАТЭ примет решение о будущем Жуковского в ближайшие дни.





«Что делать БАТЭ? Боже, опять этот вопрос. Минувшей зимой его детально проговорили здесь в Телеграм и на Youtube (кстати, скоро-скоро, потерпите еще чуть-чуть, вернусь к стандартным выпускам по понедельникам). Но прошло полгода, добавилось самых разных обстоятельств – и тема настоящего и будущего клуба из Борисова опять зловеще актуальна.





Но мне хочется вот на что сейчас обратить внимание. После двух поражений за четыре дня от двух Динамо из Бреста и Батуми суть разговоров идет немного не туда. Все сводится к персоне главного тренера Виталия Жуковского. Уйдет или не уйдет, отправят в отставку или нет?





Вы уж простите, но тут примерно такая ситуация. Горит крыша дома, а мы стоим и думаем, в какой бы цвет перекрасить забор?





Бага – аут, Альшевский – аут, Лисовский – аут. Жуковский – аут? Ну и? Что ищем-то? А ищем вчерашний день. А его давно нет уже. Нет таких широких возможностей, чтобы быть всегда сверху. Но есть желание там быть. И не получается – это уже констатация по факту.





Что делать? Я не знаю. Вот такой вариант могу предложить.





Признать, что день вчерашний ушел. Это больно, но так. Есть в чемпионате те, которые имеют то, что БАТЭ имел раньше. Но это день сегодняшний. А завтрашний? А там будущее, в котором у клуба должна быть как минимум собственная успешная академия. Воспитанники и преданные болельщики – уже не так плохо, чтобы играть в футбол. Не это ли самое главное?





Ваша версия?» – написал Ходасевич.