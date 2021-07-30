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Ходасевич о БАТЭ: «Бага – аут, Альшевский – аут, Лисовский – аут. Жуковский – аут? Ну и? Что ищем-то? А ищем вчерашний день. А его давно нет уже»

Журналист Николай Ходасевич после вылета БАТЭ из Лиги конференций поделился мнением о том, что ждет клуб в будущем.

Ходасевич о БАТЭ: «Бага – аут, Альшевский – аут, Лисовский – аут. Жуковский – аут? Ну и? Что ищем-то? А ищем вчерашний день. А его давно нет уже»
Николай Ходасевич
После матча с батумским «Динамо» (1:4) главный тренер борисовчан Виталий Жуковский, признался, что ему стыдно за этот результат перед болельщиками и руководством и вся вина лежит на тренере.

По информации журналиста Влада Татура, пишет Трибуна, БАТЭ примет решение о будущем Жуковского в ближайшие дни.

«Что делать БАТЭ?  Боже, опять этот вопрос. Минувшей зимой его детально проговорили здесь в Телеграм и на Youtube (кстати, скоро-скоро, потерпите еще чуть-чуть, вернусь к стандартным выпускам по понедельникам). Но прошло полгода, добавилось самых разных обстоятельств – и тема настоящего и будущего клуба из Борисова опять зловеще актуальна.

Но мне хочется вот на что сейчас обратить внимание. После двух поражений за четыре дня от двух Динамо из Бреста и Батуми суть разговоров идет немного не туда. Все сводится к персоне главного тренера Виталия Жуковского. Уйдет или не уйдет, отправят в отставку или нет?

Вы уж простите, но тут примерно такая ситуация. Горит крыша дома, а мы стоим и думаем, в какой бы цвет перекрасить забор?

Бага – аут, Альшевский – аут, Лисовский – аут. Жуковский – аут? Ну и? Что ищем-то? А ищем вчерашний день. А его давно нет уже. Нет таких широких возможностей, чтобы быть всегда сверху. Но есть желание там быть. И не получается – это уже констатация по факту. 

Что делать? Я не знаю. Вот такой вариант могу предложить.

Признать, что день вчерашний ушел. Это больно, но так. Есть в чемпионате те, которые имеют то, что БАТЭ имел раньше. Но это день сегодняшний. А завтрашний? А там будущее, в котором у клуба должна быть как минимум собственная успешная академия. Воспитанники и преданные болельщики – уже не так плохо, чтобы играть в футбол. Не это ли самое главное?

Ваша версия?» – написал Ходасевич.
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