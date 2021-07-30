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В Минспорта Беларуси назвали недопуск трех легкоатлеток к Играм "стечением обстоятельств"

Стечением обстоятельств и нехваткой времени назвали недопуск трех белорусских спортсменок к главным Играм четырехлетия в министерстве спорта и туризма страны.


"Если говорить коротко, то это стечение обстоятельств", - заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля в четверг, пишет interfax.by. Его мнение приводит пресс-служба ведомства.

Барауля пояснил, что в отношении Марии Жодик,"молодой перспективной спортсменки", никто не ожидал высоких результатов. "Буквально месяц назад на чемпионате Беларуси Мария значительно прибавила в результате – она прыгнула 1м 96 см. Никто не ожидал, что она добьется такого прогресса и соответственно она не входила в основной пул спортсменов, которые проходили обследования более тщательно".

По словам чиновника, сразу же после того события Национальное антидопинговое агентство приступило к ее тестированию, "но не хватило времени, чтобы соблюсти правила Athletics Integrity Unit (структура ИААФ, которая занимается антидопинговыми программами)".

"Нам банально не хватило времени, чтобы соблюсти интервал в 21 день между допинговыми пробами", - заявил он.

Схожая ситуация, как отметил замминистра, с Анной Михайловой и Кристиной Мулярчик. Девушки отобрались на Олимпиаду в эстафете 4 по 400 м.

"Они тоже молодые, перспективные спортсменки и им также не хватило времени, чтобы соблюсти необходимые интервалы между сдачей допинг-проб", - пояснил Барауля. Он также добавил что помимо Беларуси, ряд стран и порядка двадцати спортсменов оказались в подобной ситуации. Athletics Integrity Unit им также ответил отказом.

Как сообщалось, три белорусские легкоатлетки – Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик – не выступят на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то, что девушки отобрались на главные старты четырехлетия и их участие в Олимпиаде было запланировано.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) не разрешил прыгунье в высоту и двум представительницам эстафетной команды выступить на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Причина – недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок на протяжении соревновательного сезона.
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