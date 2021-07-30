Виталий Жуковский: так стыдно мне еще никогда не было

Что пошло не так во втором тайме?





Оппоненты больше раскрепостились, а мы, наоборот, закрепостились. Где-то я перекрутил краны, было видно, что очень зажаты игроки. После пенальти начали бояться, перестраховываться. Не могу сказать, пишет Прессбол, что бросили играть. Но боязнь пропустит второй гол была. Когда ты боишься играть в футбол, так все и происходит.





Что нужно делать, чтобы выбраться из такой психологической ямы?





Трудно говорить о дальнейшей работе. Очень стыдно перед болельщиками, перед людьми, которые переживают за клуб, перед теми, кто доверил мне эту работу. Очень стыдно. Сегодня ночь нужно переспать, а завтра пообщаемся с руководителем клуба, как мы будем жить дальше. Каким путем пойдем. Считаю, что проигрывать во втором тайме четыре мяча на домашнем стадионе в еврокубках — это вина тренера. Там не добежал, здесь что-то не сыграли. Но это вина только главного тренера. Не на кого тыкать пальцем. Мне никогда не было так стыдно по-футбольному. После прошлой, с треском проигранной встречи, болельщики нас поддержали. В раздевалке сказал ребятам, что мы должны их отблагодарить за то, что нас в тяжелый момент поддержали. Если бы не провалы главного тренера...



















