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За результат: меняются принципы премирования футбольных тренеров

Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, который в основном меняет принципы финансового поощрения тренеров футбольных команд.

За результат: меняются принципы премирования футбольных тренеров
Например, в старой редакции говорится, что тренеры, команды которых участвуют в первой лиге (в хоккее с шайбой — в Высшей лиге), в зависимости от места в национальном чемпионате и в других серьезных турнирах получают повышенные оклады.

За первое место по старой системе положено до 300% тарифной ставки или оклада, за второе — до 280%, за третье — до 260% и т. д. В новой редакции норма серьезно переписана касательно, главным образом, футбола.

В частности, премия главного тренера в Высшей лиге чемпионата Республики Беларусь по футболу не может быть больше увеличенной в 205 раз базовой ставки. То есть фактически выплаты повышают, ведь ранее верхний порог был 300%.

Также в новой системе поощрений добавлено, что спортсмен-инструктор, сыгравший в национальной сборной по футболу в официальных отборочных матчах чемпионата мира или Европы по футболу или официальных матчах Лиги наций УЕФА, может получить 77-кратную базовую ставку.

Как сообщалось, 29 июля, то есть на следующий день после подписания этого постановления в правительстве, Александр Лукашенко заявил:

Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?
Officelife.media
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