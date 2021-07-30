+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Накосячили с девочками" Легкоатлетка возмутилась, что на Олимпиаде ее заставили бежать не свою дистанцию

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская возмутилась в Instagram, что в Токио ее обязали бежать не ее дистанцию.

Она выступает на дистанциях 100 и 200 метров, а поставили в эстафету 4 по 400 метров.

"Оказывается, наше очень крутое начальство решило как обычно все за нас? — цитирует Тимановскую euroradio.fm. — Они накосячили с девочками, у которых не хватает достаточно [допинг-]тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы".

Как известно, к Олимпиаде из-за недостаточного количество допинг-тестов за сезон не были допущены в том числе участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]