+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ходасевич о беларусских клубах в еврокубках: Что это за дно ##### такое?

Журналист Николай Ходасевич прокомментировал итог выступления беларусских команд в еврокубках.

«Одна победа и девять (9!) поражений – лицо клубного беларусского футбола на европейской арене.

Уложились в июльский месяц. Компактно. В двух турнирах, с разными по калибру соперниками, при разных обстоятельствах. В иной раз потянуло бы в участливом тоне поговорить о каждом несчастном случае отдельно, но в таком водопаде все нюансы и обстоятельства поражений сливаются в один гул: что это за дно ##### [блин] такое???

Такое дно. Добро пожаловать. Теперь по факту. Но и вы сами давно знаете, что главная отличительная особенность национального турнира – никакое качество футбола помноженное на желание жить одним днем и ни за что не нести ответственность. Иначе говоря, плыть по течению. В общем, тонуть.

Кстати, так плохо не было никогда. Разве что в 2000 году близко к тому», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале, сообщает tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]