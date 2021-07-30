Ходасевич о беларусских клубах в еврокубках: Что это за дно ##### такое?
Журналист Николай Ходасевич прокомментировал итог выступления беларусских команд в еврокубках.
«Одна победа и девять (9!) поражений – лицо клубного беларусского футбола на европейской арене.
Уложились в июльский месяц. Компактно. В двух турнирах, с разными по калибру соперниками, при разных обстоятельствах. В иной раз потянуло бы в участливом тоне поговорить о каждом несчастном случае отдельно, но в таком водопаде все нюансы и обстоятельства поражений сливаются в один гул: что это за дно ##### [блин] такое???
Такое дно. Добро пожаловать. Теперь по факту. Но и вы сами давно знаете, что главная отличительная особенность национального турнира – никакое качество футбола помноженное на желание жить одним днем и ни за что не нести ответственность. Иначе говоря, плыть по течению. В общем, тонуть.
Кстати, так плохо не было никогда. Разве что в 2000 году близко к тому», – написал Ходасевич в своем Telegram-канале, сообщает tribuna.com
11:47 30/07/2021
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