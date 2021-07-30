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Белоруска на Олимпиаде завоевала серебряную медаль для сборной России

Уроженка Минска, выступающая за сборную России, Анна Пракатень стала второй на Олимпийских играх в Токио в финальном заезде по академической гребле в одиночке на дистанции 2000 метров.

Белоруска на Олимпиаде завоевала серебряную медаль для сборной России
Пракатень отстала от лидера заезда на 3,42 секунды. Для сборной России – это первая медаль в академической гребле в одиночном заезде с 1980 года. На высшую ступень пьедестала почета поднималась спортсменка из Новой Зеландии Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Третий результат показала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

Ранее Пракатень выступала за сборную Беларуси - по ее словам, последний раз это было в 2016 году. Чуть позже она сменила гражданство на российское, где и добилась значимых результатов. В том числе, став чемпионкой Европы в текущем году в Италии и, выиграв этап Кубка мира в Швейцарии.

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин отметил, что Анна может показать "золотой" результат в Париже-2024.
Sputnik
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