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Печальные результаты первой недели Олимпиады - дождемся ли медали?

Придется ли ждать олимпийской медали до 1 августа?

Печальные результаты первой недели Олимпиады - дождемся ли медали?
Фото - noc.by
На Олимпиаде в Токио уже разыграно 112 комплектов медалей. Лидируют в таблице Китай, США и Япония, в а целом награды завоевали представители 66 стран. В том числе спортсмены Сан-Марино, Бермудских островов и Косово. Команда Беларуси в эту компанию не входит: в копилке пусто. И не исключено, что первую медаль придется ждать еще несколько дней.

Совпадение? Не думаем!

На четырех предыдущих Олимпиадах первую белорусскую медаль завоевывали представители одного и того же вида спорта. Это – тяжелая атлетика. Более того – женская тяжелая атлетика!

На Играх-2004 в Греции первыми на пьедестал на 5-й день Олимпиады поднялись Анна Батюшко и Галина Стукалова (они выступали в одной весовой категории, Анна завоевала серебро, Галина – бронзу). На второй день ОИ-2008 в Пекине первую "белорусскую" медаль завоевала тяжелоатлетка Анастасия Новикова (бронзу, которую потом отобрали из-за допингового скандала). В Лондоне-2012 (на пятый день Игр) первую награду для Беларуси добыла Марина Шкерманкова (тоже бронзу, которой спортсменка тоже лишилась из-за допинга). И, наконец, в Рио-2016 медальную засуху команды Беларуси прервала Дарья Наумова, завоевавшая серебро.

В Токио выступит лишь одна белорусская тяжелоатлетка – та самая Дарья Наумова. И случится это в воскресенье, 1 августа.


Печальные результаты первой недели Олимпиады

Пока из всех выступлений белорусских спортсменов наилучшего результата добились лучницы, которые были близки к медали в команде, но проиграли в перестрелке с немецкими спортсменками и остались четвертыми. Это был третий день Олимпиады. А потом что-то пошло не так.

Совсем не того болельщики ждали от теннисного турнира. И если на Егора Герасимова и Илью Ивашко больших надежд не возлагали, то надежда на медаль от Арины Соболенко была больше похожа на уверенность. Но Арина не смогла – и выбыла из турнира уже в 1/16 финала. А дальше всех добрался Ивашко – но и он проиграл в 1/8 финала.

Академическая гребля также разочаровала. 8-е место в мужской "двойке", 11-е – в женской и выход в финал С в женской одиночке – результаты не самые лучшие для команды, в которой не так давно выступала Екатерина Карстен.

Боксерская команда потеряла половину бойцов уже в предварительных раундах: Виталий Бондаренко проиграл в первом же бою, Александр Родионов – во втором. В строю остаются лишь Дмитрий Асанов и Владислав Смягликов.

А мужчины дзюдоисты завершили выступление в полном составе: Дмитрий Миньков проиграл во второй схватке и стал 9-м, а Накита Свирид и вовсе проиграл в первой же схватке и попал в больницу с подозрением на перелом руки. В этом виде спорта остается надеяться на женщин: Марина Слуцкая еще не выступала.

В олимпийском бассейне белорусы также не выглядят уверенно: лучшие результаты на сегодня – 8-е места Анастасии Шкурдяй на 100 метрах батерфляем и Ильи Шимановича на стометровке брассом.

В велоспорте Александр Рябушенко занял 66-е место в шоссейной гонке, а Елена Омелюсик – 16-е место в индивидуальной гонке на время и 17-е – в шоссейной гонке.

А единственная представительница Беларуси в спортивной гимнастике Анна Травкова заняла в многоборье 77-е место и завершила свое выступление на Олимпиаде.

Небоевые потери

Несколько белорусских спортсменов так и не смогут выступить на Олимпиаде. Например, бегунья на 1500 метров Дарья Борисевич получила травму уже в Токио и вынуждена возвращаться домой.

Еще три белорусские легкоатлетки – прыгунья Мария Жодик и бегуньи Кристина Мулярчик и Анна Михайлова не допущены к выступлению из-за малого количества пройденных допинг-тестов.

А конника Александра Фоминова подвел напарник – в Токио серьезно заболела его лошадь Мартини. Александр на Играх не выступит.

Пока события на Олимпийских играх развиваются по самому пессимистическому для Беларуси сценарию. Напомним, в Рио-2016 наша команда завоевала 9 медалей (1 – золотая), в Лондоне-2012 – 12 медалей (2 - золотые), в Пекине-2008 – 13 медалей (3 – золотые), в Афинах-2004 – 13 медалей (2 золотые).
smartpress.by
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