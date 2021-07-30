Недосеков выступит в финале Олимпиады в прыжках в высоту









После выхода в финал Максим отметил, что без эмоций пройти этап не получилось:





– Планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось. Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал Олимпийских игр, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха.





Также он подчеркнул, что в финале будет жарко, но и сам он постарается «подкинуть дров».





Также в соревнованиях участвовал еще один представитель национальной сборной Дмитрий Набоков. Его лучший результат – 2 м 25 см, чего оказалось недостаточно для дальнейшей борьбы за награды.





Финал соревнований по прыжкам в высоту в рамках Игр пройдет 1 августа.