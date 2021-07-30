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Недосеков выступит в финале Олимпиады в прыжках в высоту

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков выступит в финале Олимпийских Игр в Токио в прыжках в высоту.



После выхода в финал Максим отметил, что без эмоций пройти этап не получилось:

– Планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось. Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал Олимпийских игр, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха.

Также он подчеркнул, что в финале будет жарко, но и сам он постарается «подкинуть дров».

Также в соревнованиях участвовал еще один представитель национальной сборной Дмитрий Набоков. Его лучший результат – 2 м 25 см, чего оказалось недостаточно для дальнейшей борьбы за награды.

Финал соревнований по прыжкам в высоту в рамках Игр пройдет 1 августа.
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