Недосеков выступит в финале Олимпиады в прыжках в высоту
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков выступит в финале Олимпийских Игр в Токио в прыжках в высоту.
После выхода в финал Максим отметил, что без эмоций пройти этап не получилось:
– Планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось. Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал Олимпийских игр, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха.
Также он подчеркнул, что в финале будет жарко, но и сам он постарается «подкинуть дров».
Также в соревнованиях участвовал еще один представитель национальной сборной Дмитрий Набоков. Его лучший результат – 2 м 25 см, чего оказалось недостаточно для дальнейшей борьбы за награды.
Финал соревнований по прыжкам в высоту в рамках Игр пройдет 1 августа.
08:34 30/07/2021
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