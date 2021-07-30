В первом бою она выиграла, но во втором проиграла кореянке Хан Ми Джин.





В стрельбе из лука Анна Марусова в 1/8 финала уступила итальянке Лючиле Боари 5:6.





Ранее из борьбы выбыли Карина Деминская и Карина Козловская, пише т Наша Нива.





Сегодня на Олимпиаде стартовала ёквалификация по легкой атлетике.





Максим Недосеков (прыжки в высоту) успешно прошёл квалификацию с результатом 2 метра 28 сантиметров и вышел в финал.





Букмекеры и специалисты прогнозируют ему медаль.





Финал пройдет 1 августа (примерно в 13.10).



