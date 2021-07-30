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Белорусские дзюдоисты и лучники завершили выступление на Олимпиаде: медалей нет

После мужского провала в дзюдо осталась Марина Слуцкая.

В первом бою она выиграла, но во втором проиграла кореянке Хан Ми Джин.

В стрельбе из лука Анна Марусова в 1/8 финала уступила итальянке Лючиле Боари 5:6.

Ранее из борьбы выбыли Карина Деминская и Карина Козловская, пишет Наша Нива.

Сегодня на Олимпиаде стартовала ёквалификация по легкой атлетике.

Максим Недосеков (прыжки в высоту) успешно прошёл квалификацию с результатом 2 метра 28 сантиметров и вышел в финал.

Букмекеры и специалисты прогнозируют ему медаль.

Финал пройдет 1 августа (примерно в 13.10).
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