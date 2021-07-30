БАТЭ (Беларусь) – Динамо Батуми (Грузия) – 1:4 (первый матч – 1:0)





Первый тайм завершился в пользу борисовчан, гол "в раздевалку" соперников оформил Яблонский, пишет Интерфакс-Запад. Однако во второй части матча "что-то пошло не так". Команды сыграли всего несколько минут – и в ворота Чичкана уже был назначен пенальти, который хладнокровно исполнил Мамучашвили. Далее гостей "прорвало": Фламарион, Азаров и Панцулая сделали преимущество грузинской команды основательным и не подлежащим сомнениям.





Фола (Люксембург) – Шахтер (Беларусь) – 1:0 (первый матч – 2:1)





Неприятной неожиданностью для болельщиков стало поражение "Шахтера" от люксембургского клуба "Фола". Изначально фаворитом считалась белорусская команда, однако "Шахтер" не просто уступил малоизвестным оппонентам, но и сделал это дважды – сперва в "домашнем" матче, а спустя неделю – в выездном.





В четверг вечером автором единственного гола в ворота Гутора стал Делгадо. Он добился успеха на 52-й минуте.





Динамо Брест (Беларусь) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2 (первый матч – 1:2)





Два очень похожих матча против чешской "Виктории" провело брестское "Динамо". В отличие от "Фолы", их соперник считался более неуступчивым и пробивным, и в клубе ожидали жесткой борьбы. На равное противостояние и победу хотя бы в одном матче надеялись и болельщики. Как оказалось, зря.

В ответном матче, который проходил в Ереване, уже на 12-й минуте счет открыл Каямба, на 71-й минуте преимущество гостей увеличил Ржезник, а единственный гол у "Динамо" забил Беленький на 2-й добавленной минуте матча. Чтобы что-то изменить, времени уже не осталось.





Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – Копенгаген (Дания) – 0:5 (первый матч – 1:4)





Больше всех "досталось" жодинскому "Торпедо-БелАЗ". Команду дважды разгромил датский "Копенгаген", с общим счетом 1:9. В обоих матчах игроки белорусского клуба оказывали совершенно "беззубыми" перед соперником и позволяли ему полностью доминировать на поле.