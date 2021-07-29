Китайская пловчиха Чжан Юйфэй выиграла две золотые медали Олимпиады за час

Китаянка Чжан Юйфэй за час завоевала две золотые медали Олимпиады-2020 по плаванию, пишет gazeta.ru. 23-летняя спортсменка победила в финале на 200 м баттерфляем, а также завоевала золото в эстафете в заплыве 4x200 м вольным стилем.