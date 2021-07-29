+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дзюдоист иранского происхождения посвятил свою медаль на Олимпиаде Израилю

Бывший иранский дзюдоист, который сегодня представляет Монголию, Саид Моллаи завоевал на Олимпийских играх в Токио серебряную медаль в весовой категории до 81 килограмма среди мужчин и посвятил медаль Израилю.


Об этом сообщает ru.oxu.az со ссылкой на Times of Israel.

"Спасибо Израилю за хорошую энергию. Эта медаль также посвящена Израилю. Я надеюсь, что израильтяне довольны этой победой", - сказал он.

По словам Моллаи, он благодарен за поддержку, которую он получал от этой страны на протяжении многих лет.

Это была первая олимпийская медаль для Моллаи, спустя два года после того, как он покинул свой родной Иран, заявив, что тренеры его национальной сборной приказали ему проиграть в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Токио, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки в финале.

Впоследствии Моллаи переехал в Германию, а затем получил монгольское гражданство.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]