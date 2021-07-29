



Об этом сообщает ru.oxu.az со ссылкой на Times of Israel.





"Спасибо Израилю за хорошую энергию. Эта медаль также посвящена Израилю. Я надеюсь, что израильтяне довольны этой победой", - сказал он.





По словам Моллаи, он благодарен за поддержку, которую он получал от этой страны на протяжении многих лет.





Это была первая олимпийская медаль для Моллаи, спустя два года после того, как он покинул свой родной Иран, заявив, что тренеры его национальной сборной приказали ему проиграть в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Токио, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки в финале.





Впоследствии Моллаи переехал в Германию, а затем получил монгольское гражданство.