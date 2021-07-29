Несмотря на то, что прогнозы дело неблагодарное, Blizko.by созвонился с трехкратным олимпийским чемпионом по гребле Владимиром Парфеновичем и спросил у прославленного спортсмена, сколько медалей белорусские атлеты могут привезти из Токио.





Немного истории





Публично, в последний раз, «медальные планы» для белорусских спортсменов на Олимпийских играх озвучивались две Олимпиады назад — перед стартом Олимпиады-2012 в Лондоне.

Тогдашний министр спорта и туризма Беларуси Олег Качан сказал, что белорусской сборной «вполне по силам завоевать пять золотых медалей». Тот прогноз не сбылся — на Играх в Англии белорусы взяли всего 12 наград и только 2 из них были золотыми у Сергея Мартынова в пулевой стрельбе и в смешанном разряде теннисного турнира — у Максима Мирного и Виктории Азаренко.

Спустя четыре года — перед поездкой в Рио-де-Жанейро Александр Лукашенко, занимавший тогда должность главы Национального олимпийского комитета, прямо сказал: «плана по медалям у нас нет».

— Мы отошли от практики конкретных медальных планов. Наверное, это правильно. Не нужно излишне давить на спортсменов. Однако, если мы видим, что шансов нет, позорить страну и тратить народные деньги не нужно, — сказал он тогда.





В итоге, в Бразилии белорусская Олимпийская сборная завоевала 1 золотую медаль. В прыжках на батуте победил Владислав Гончаров. Всего же медалей оказалось еще меньше, чем в Лондоне — 9. К золоту Гончарова добавились четыре «серебра» и четыре «бронзы».

Как будет на этот раз?





На игры в Токио белорусская национальная олимпийская команда отправилась в самом малочисленном составе за всю историю независимости — 108 спортсменов в 20 видах спорта.

Как выступят белорусы на этой Олимпиаде, сколько медалей наша команда может привезти из Японии? Вот что по этому поводу говорит известный трехкратный Олимпийский чемпион Владимир Парфенович.

— Возможно, я вас удивлю, но в этот раз я не слежу за Олимпиадой очень пристально, — признался спортсмен. — Как и все, вижу, что начало Игр для белорусов не задалось. Прямо скажем, начало не очень. Был шанс «зацепиться» за бронзовые медали у наших лучниц, им чуть не хватило, а дальше пока — тишина.

Как спортсмен я прекрасно знаю, какой колоссальный труд приходится проделывать атлетам для того, чтобы попасть на Олимпиаду. В душе я желаю каждому из них «золота». И очень хочу, чтобы Беларусь не оказалась в центре допинговых скандалов на этих Играх.

Если смотреть на вещи объективно, то, понимаю, что много медалей у Беларуси в этот раз не будет. Рад буду ошибиться, но мне кажется, что в Токио будет примерно такая же картина, как четыре года назад в Бразилии — белорусы завоюют меньше 10 медалей. Одну, три или пять…

От себя отметим, что олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Именно тогда мы и узнаем, сбылся ли прогноз Владимира Парфеновича.











