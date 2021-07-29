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Прогноз Владимира Парфеновича по количеству медалей, которые привезут белорусские спортсмены из Токио

В Токио продолжается Олимпиада. На счету белорусской сборной пока нет ни одной награды. Кстати, в этот раз не был озвучен «медальный план» для белорусских атлетов.

Прогноз Владимира Парфеновича по количеству медалей, которые привезут белорусские спортсмены из Токио
Несмотря на то, что прогнозы дело неблагодарное, Blizko.by созвонился с  трехкратным олимпийским чемпионом по гребле Владимиром Парфеновичем и спросил у прославленного спортсмена, сколько медалей белорусские атлеты могут привезти из Токио.

Немного истории


Публично, в последний раз, «медальные планы» для белорусских спортсменов на Олимпийских играх озвучивались две Олимпиады назад — перед стартом Олимпиады-2012 в Лондоне.
 
Тогдашний министр спорта и туризма Беларуси Олег Качан сказал, что белорусской сборной «вполне по силам завоевать пять золотых медалей». Тот прогноз не сбылся — на Играх в Англии белорусы взяли всего 12 наград и только 2 из них были золотыми у Сергея Мартынова в пулевой стрельбе и в смешанном разряде теннисного турнира — у Максима Мирного и Виктории Азаренко.
 
Спустя четыре года — перед поездкой в Рио-де-Жанейро Александр Лукашенко, занимавший тогда должность главы Национального олимпийского комитета, прямо сказал: «плана по медалям у нас нет». 
 
— Мы отошли от практики конкретных медальных планов. Наверное, это правильно. Не нужно излишне давить на спортсменов. Однако, если мы видим, что шансов нет, позорить страну и тратить народные деньги не нужно, — сказал он тогда.

В итоге, в Бразилии белорусская Олимпийская сборная завоевала 1 золотую медаль. В прыжках на батуте победил Владислав Гончаров. Всего же медалей оказалось еще меньше, чем в Лондоне — 9. К золоту Гончарова добавились четыре «серебра» и четыре «бронзы».
 

Как будет на этот раз?


На игры в Токио белорусская национальная олимпийская команда отправилась в самом малочисленном составе за всю историю независимости — 108 спортсменов в 20 видах спорта.
 
Как выступят белорусы на этой Олимпиаде, сколько медалей наша команда может привезти из Японии? Вот что по этому поводу говорит известный трехкратный Олимпийский чемпион Владимир Парфенович.
 
— Возможно, я вас удивлю, но в этот раз я не слежу за Олимпиадой очень пристально, — признался спортсмен. — Как и все, вижу, что начало Игр для белорусов не задалось. Прямо скажем, начало не очень. Был шанс «зацепиться» за бронзовые медали у наших лучниц, им чуть не хватило, а дальше пока — тишина.
 
Как спортсмен я прекрасно знаю, какой колоссальный труд приходится проделывать атлетам для того, чтобы попасть на Олимпиаду. В душе я желаю каждому из них «золота». И очень хочу, чтобы Беларусь не оказалась в центре допинговых скандалов на этих Играх.
 
Если смотреть на вещи объективно, то, понимаю, что много медалей у Беларуси в этот раз не будет. Рад буду ошибиться, но мне кажется, что в Токио будет примерно такая же картина, как четыре года назад в Бразилии — белорусы завоюют меньше 10 медалей. Одну, три или пять… 
 
От себя отметим, что олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Именно тогда мы и узнаем, сбылся ли прогноз Владимира Парфеновича. 
 
 
Источник: Виталий Гарбузов
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