БФФ: не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом сборной
Представитель белорусской федерации футбола (БФФ) Игорь Цаплюк рассказал, какие есть планы относительно проведения домашних матчей главной команды страны.
Мы до последнего будем надеяться, что уже к осени сможем проводить матчи дома. Но не исключено, что на какое-то время нам придется сделать Казань вторым домом белорусской национальной сборной, пишет Прессбол.
18:18 29/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение