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И тут не судьба: наши пловцы не смогли выйти в финал соревнований в Токио

Евгений Цуркин и команда смешанной эстафеты по плаванию не смогли выйти в финал олимпийского турнира в 7-й день соревнований.

Евгений Цуркин в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем не вышел в полуфинал. В предварительном заплыве белорус финишировал 7-м с результатом 52.90 (+2.51). В итоговом протоколе он занял 42-е место.

В предварительном заплыве смешанной эстафеты 4 по 100 м команда Беларуси в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай финишировала 8-й с результатом 3:46.35 (+7.60). 

Белорусы также не вышли в финал, и заняли итоговое 12-е место.
Источник: interfax.by
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