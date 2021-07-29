24-летняя белорусская прыгунья в высоту Мария Жодик готовилась к своей первой в жизни Олимпиаде. 25 июня нынешнего года она заняла второе место на чемпионате Беларуси, показав лучший личный результат – 1,96 м. Он позволил спортсменке из Барановичей получить путевку в Токио. В конце этой недели девушка должна была улететь в Японию.





Однако 27 июля Марии сообщили, что на Олимпиаду она не допущена, так как в течение сезона прошла недостаточное количество допинг-тестов – не хватило всего одной пробы, чтобы отправиться в Токио. И времени, чтобы досдать ее, уже не осталось, потому что проверку необходимо проходить через определенный интервал.





Спортсменка в свое время подписала письмо за честные выборы и против насилия, однако нынешнюю ситуацию не связывает со своей гражданской позицией, потому что в аналогичной ситуации оказались легкоатлетки Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, подписавшиеся после выборов за Лукашенко.





Жодик уверена, что Федерация легкой атлетики Беларуси просто проявила халатность в этом вопросе, не внеся ее в список потенциальных олимпийцев, за которыми Всемирное антидопинговой агентство следит с особой тщательностью.





Дмитрий Руто связался с легкоатлеткой и связался с легкоатлеткой и выяснил подробности ситуации.





– Для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, мне не хватило одной сданной допинг-пробы. Два теста я сдала, нужен был третий. Но так как по правилам между сдачами должны пройти минимум три недели, получается так, что третье тестирование у меня выпадает на 15 августа. А соревнования у меня начинаются 5 августа. Я никак не успеваю.





Хотя знаю, что Федерация легкой атлетики Беларуси вела переписку с международной ассоциацией, пыталась как-то урегулировать эту ситуацию. Но ничего не получилось. Интересно, что в точно такую же ситуацию попал и другой наш прыгун в высоту Дмитрий Набоков. Но с ним каким-то образом решили ситуацию, он поедет на Игры.





У него были проблемы с допингом, якобы словили на употреблении запрещенных препаратов, но затем оправдали и допустили к Играм. А вот я – мимо Олимпиады. Ничего против Дмитрия не имею, он хороший спортсмен, но, извините, на ОИ едут те, у кого были проблемы с допингом, а чистые спортсмены остаются дома.





– Три допинг-пробы должны быть сделаны в течение какого времени?





– В течение года. Но у меня за весь сезон никто не брал никаких тестов, началось всё буквально в последние месяцы. И времени, естественно, не хватило. Хотя, извините, я стою в пуле спортсменов, которые ездят на международные соревнования, которые претендовали на путевку на Олимпиаду. И, конечно, у меня должны были брать допинг-пробы раньше. Но этого никто не делал. Я же сама не пойду в WADA и не попрошу взять у меня пробу. За этим должны следить ответственные люди в федерации, в нацкоманде, в министерстве спорта, в конце концов, в НОК.





– Расскажите немного подробнее по датам, когда должны были брать тесты.





– Начну с того, что 26 июня, после того, как я выполнила олимпийский норматив на чемпионате Беларуси, допинг-пробу у меня не взяли. Я была в шоке, почему так. Но допинг-офицеры уехали, даже не дождавшись окончания соревнований. Взяли у меня пробу 1 июля. Затем – 8-го, и еще раз – 22-го. Зачем тестирование было сделано 8-го, я не понимаю, потому что по правилам разбежка между тестами должна быть 21 день. В итоге этот тест не пошел в зачет.





Я уверена, что первый тест должен был пройти еще раньше, тем более 19-20 июня я ездила на командный чемпионат Европы. Почему тогда не взяли?





– Как вам сообщили о том, что вы не едете на Олимпиаду?





– Все стало известно во вторник вечером. Причем мне никто ничего не сообщал – передали через личного тренера Валентина Курдюка. Он, расстроенный, позвонил мне. Почему никто меня в известность не поставил? Почему до последнего момента никто ничего мне не говорил? До вторника мы были в «Стайках» и готовились, все хорошо, я в прекрасной форме. А тут будто обухом по голове.





– Перед интервью вы сказали, что еще в октябре прошлого года предоставили в федерацию план подготовки к Олимпиаде.





– Да, в нашем спорте так заведено, что мы должны предоставлять планы, к чему будем готовиться в течение сезона. Мы с тренером составили план, отнесли его главному тренеру национальной команды. План утвердили, все нормально. А тут, оказалось, меня не поставили в список спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде. А эти спортсмены должны сдавать допинг-пробы по определенному графику, чтобы таких казусов, что произошел со мной, не возникало.





– Но вы завоевали лицензию только в конце июня нынешнего года. Значит, вы были в списке в качестве потенциального участника Олимпиады?





– Похоже, меня вообще ни в какие списки не внесли. Если бы я была среди потенциальных участников ОИ, то приезжали бы допинг-офицеры, брали бы у меня пробы. Но ничего такого не было! А следить за всем этим – не моя задача. Моя задача – тренироваться и выступать.





В плане черным по белому было написано, что я буду готовиться к Олимпиаде. Но я не знаю, что сделали в федерации. Или проигнорировали этот план, или не поверили в мои силы. Не знаю, что там у них случилось.





Я звонила главному тренеру нацкоманды Юрию Моисевичу, он скидывал вину на БФЛА, а там винят нацкоманду. По итогу получилось так, что обвинили меня, мол, я поздно выполнила олимпийский норматив, хотя я сделала это в срок! Это такой кошмар! Зачем нам нужны руководители, которые не выполняют свою работу? Почему из-за чьей-то некомпетентности у человека рушатся мечты и надежды? Вся работа и вся подготовка просто в трубу.





– Вы плачете?





– Да, есть такое. Просто сама сейчас в стрессе, и обидно до слез. Даже не знаю, к кому и куда обращаться.





– Когда вам вчера сообщили эту новость, первая реакция?





– Конечно, не знала, что делать. Только сегодня начала звонить, узнавать, что случилось. Но все это бесполезно, уже ничего не исправить. Просто нет времени. Все нужно было делать заранее.





– А кому звонили?





– Главному тренеру нацкоманды Юрию Моисевичу. Он мне ничего толком не объяснил, а потом вообще сказал, что я поздно выполнила норматив, поэтому сама виновата. Потом он начал говорить о том, что у федерации мало финансов на допинг-тесты. Потом вовсе сказал, что во всем виновата БФЛА. В общем, я так и не добилась объяснений. Пытался разрулить и мой личный тренер, но уже поздно. Ничего уже не исправишь.





– Вы являетесь подписанткой письма за честные выборы и против насилия. Как думаете, связана ли ваша ситуация с гражданской позицией?





– Меня многие об этом спрашивали, но не думаю, что это так. Потому что я знаю, что в такой ситуации оказалась не только я, но и некоторые спортсмены из Европы.





– С какими планами и надеждами вы готовились к Олимпиаде?





– Сама не ожидала, что попаду на Игры, если честно. Но норматив выполнила, сейчас нахожусь в хорошей форме. Не знала, чего от себя ожидать, но была настроена на лучшее. Может, и не очень хорошо выступила бы, а может, и выстрелила. Кто знает.





А тут еще ждать три года до следующей Олимпиады… Для чего мы сейчас готовились?





– Вы верите в случайность или это действительно халатный подход к делу?





– Думаю, это халатность. Кто-то просто не выполнил свою работу.





– Виновные понесут наказание?





– Очень надеюсь, что в этом разберутся. Не знаю, может, министр спорта обратит на это внимание, еще кто-то, потому что это очень большая несправедливость.





– Раньше в нашей легкой атлетике случались такие проблемы?





– Вообще никогда, всё всегда было четко и размеренно. И атлеты никогда не задумывались об этом, каждый выполнял свою работу.





– Что будете делать дальше?





– Пока не знаю. Сейчас у меня никакого желания выступать нет, как и работать с этими людьми. Бросать спорт точно не собираюсь, буду тренироваться в надежде, что в нашем спорте произойдут какие-то изменения к лучшему. Нынешний эпизод нужно пережить, успокоиться и работать дальше.







