+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории олимпийскую медаль

Сан-Марино не больше среднего беларуского райцентра

Сборная Сан-Марино завоевала первую в своей истории медаль на Олимпийских играх, сообщает tribuna_by

Дебютная награда на счету Алессандры Перилли, которая стала третьей в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».



Сан-Марино принимает участие в летних Олимпиадах с 1960-го года, в зимних – с 1976-го. Там проживает около 34 тысячи человек – теперь это страна с наименьшим населением, представитель которой смог выиграть медаль на Играх!

Тем временем у Беларусь к седьмому дню Олимпиады по-прежнему 0 медалей. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]