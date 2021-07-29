



— Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями, — отметил Лукашенко при назначении новых ректоров вузов.





По его словам, выход из сложившейся ситуации в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат.





— Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе, — подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что спортсмены перестали выигрывать, потому что «не голодные» и привел в пример атлетов из Африки и Сербии.





— Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем.





— Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим? — еще раз вернулся он к финансовому вопросу.





Лукашенко подчеркнул, что многие страны даже не поощряют материально спортсменов за олимпийские медали.





— В Норвегии, богатейшей стране, они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну, и медали уже есть. А мы все это перевели в деньги.





Лукашенко заявил, что финансовые выплаты должны быть заслуженными.





— Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена — получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат.





Он заявил, что стоит «разобраться» и с тренерами.





— Это уже на злобу я говорю о спорте, поскольку все мы сидим, смотрим чемпионат, некоторые страны, не буду их называть, в три-пять раз меньше нашей имеют золотых наград. А мы все радуемся, что мы в финал попали… Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат.





Напомним, сборная Беларуси до сих пор не завоевала на Олимпиаде ни одной медали. В придачу к этому стало известно, что с Олимпиады отозвали трех белорусских спортсменок.