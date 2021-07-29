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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Спортсмены из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста

Шесть участников Олимпиады из Нидерландов, изолированные в гостинице в связи положительными тестами на коронавирус, устроили акцию протеста в социальных сетях.


Атлеты жалуются на неприемлемые условия: у спортсменов нет доступа к свежему воздуху, поскольку окна в гостиничных номерах не открываются.
 
В результате протестов организаторы Игр разрешили изолированным спортсменам стоять у открытого окна 15 минут в день.

Напомним, в медальном зачете Олимпиады с 13 золотыми наградами лидирует сборная США.
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