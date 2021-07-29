Спортсмены из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста





Атлеты жалуются на неприемлемые условия: у спортсменов нет доступа к свежему воздуху, поскольку окна в гостиничных номерах не открываются.

В результате протестов организаторы Игр разрешили изолированным спортсменам стоять у открытого окна 15 минут в день.





Напомним, в медальном зачете Олимпиады с 13 золотыми наградами лидирует сборная США.