Спортсмены из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста
Шесть участников Олимпиады из Нидерландов, изолированные в гостинице в связи положительными тестами на коронавирус, устроили акцию протеста в социальных сетях.
Атлеты жалуются на неприемлемые условия: у спортсменов нет доступа к свежему воздуху, поскольку окна в гостиничных номерах не открываются.
В результате протестов организаторы Игр разрешили изолированным спортсменам стоять у открытого окна 15 минут в день.
Напомним, в медальном зачете Олимпиады с 13 золотыми наградами лидирует сборная США.
13:00 29/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение