«Есть реальный интерес беларусских команд сыграть матчи еврокубков у нас. С большой долей вероятности в первой половине августа будет сыгран один или несколько матчей Лиги конференций. Это тоже внебюджетные средства. К сожалению, по правилам УЕФА, матч, проходящий на нейтральном поле, пройдет без зрителей. Во-вторых, сейчас ситуация не очень благоприятная с точки зрения коронавирусной инфекции.





Еще есть интерес проведения матчей сборной Беларуси здесь. Они играют квалификацию к чемпионату мира. Будут в сентябре играть несколько матчей со сборной Уэльса, Бельгией и с Чехией в октябре», – заявил Савин.





Министр спорта Московской области: «Арена-Химки» готова принять отборочные домашние матчи сборной Беларуси по футболу»



