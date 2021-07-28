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Сборная и клубы Беларуси хотят провести международные матчи в Калининграде

Генеральный директор стадиона «Калининград» Владимир Савин рассказал, что арена может принять матчи с участием беларусских команд.

«Есть реальный интерес беларусских команд сыграть матчи еврокубков у нас. С большой долей вероятности в первой половине августа будет сыгран один или несколько матчей Лиги конференций. Это тоже внебюджетные средства. К сожалению, по правилам УЕФА, матч, проходящий на нейтральном поле, пройдет без зрителей. Во-вторых, сейчас ситуация не очень благоприятная с точки зрения коронавирусной инфекции.

Еще есть интерес проведения матчей сборной Беларуси здесь. Они играют квалификацию к чемпионату мира. Будут в сентябре играть несколько матчей со сборной Уэльса, Бельгией и с Чехией в октябре», – заявил Савин. 

Министр спорта Московской области: «Арена-Химки» готова принять отборочные домашние матчи сборной Беларуси по футболу»

 
РБК
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