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Три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпиаде в Токио

Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси со ссылкой на информацию тренерского штаба белорусской легкоатлетической дружины.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) не разрешил белорусской легкоатлетке Марии Жодик и двум другим представительницам эстафетной команды выступить на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Причина - недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.

"Мария Жодик выполнила норматив 25 июня на чемпионате Беларуси, причем к личному результату она добавила 10 см. Ранее у нее было 186 см, а стало 196 см. Это серьезная прибавка. По требованию AIU Жодик и две наши спринтерши Анна Михайлова и Кристина Мулярчик обязаны пройти три внесоревновательных допинг-теста с интервалом в 21 день до старта Игр. Конечно, девушки никак не успевали это сделать. Надеялись, что нам пойдут навстречу, однако спортсменов в легкой атлетике, оказавшихся в такой ситуации в мире, - 20 человек. В агентстве рассудили: если позволить одному, то и остальным надо разрешать. А без прохождения дополнительных тестов атлетами агентство рискует упустить кого-то перед Играми, поэтому запретили всем, кто оказался в такой ситуации. Хотя, по моему мнению, в отношении молодых спортсменов это требование надо пересмотреть. Если элита постоянно находится под контролем антидопинговых структур, то молодежь тоже должна получить свой шанс выступить на Играх", - прокомментировал ситуацию главный тренер белорусской команды по легкой атлетике Юрий Моисевич.

Специалист заверил, что в эстафете 4х100 м у женщин наша команда сформирует новый состав и постарается выступить в квалификации 6 августа.
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