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Три белоруса не имеют права выступать на Олимпиаде в Токио

Имена белорусских атлетов, попавших под санкции AIU, не называются. Компанию им составили спортсмены из Украины, Эфиопии, Кении, Марокко и Нигерии.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH

Три белорусских легкоатлета не имеют права выступать на Олимпийских играх в Токио, пишет Sputnik, это следует из релиза Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Санкции в отношении спортсменов последовали за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после соблюдения этого правила спортсмен получает право представлять свою страну на чемпионатах мира и Олимпиадах.

В списке – 20 атлетов из шести стран:
Беларусь – 3
Эфиопия – 1
Кения – 2
Марокко – 1
Нигерия – 10
Украина – 3

Имена атлетов, попавших в "черный список", не называются. Вместе с тем, как сегодня писали СМИ, белоруска Мария Жодик (прыжки в высоту) не выступит на Играх в Токио из-за недостаточного количества допинг-тестов.

На данный момент сборная Беларуси на ОИ-2020 не выиграла ни одной медали.
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