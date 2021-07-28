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Беларус Климович заключил трёхлетний контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс»

Беларусский форвард Данила Климович заключил трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».


В прошедшем сезоне 18-летний Климович выступал за «Динамо-Молодечно» в экстралиге «А» (6 матчей, 1 (1+0) очко) и «Минских зубрах» в Высшей лиге (52 (28+24) очка в 37 матчах регулярки, 14 (9+5) в 12 играх плей-офф). 

В пяти матчах юниорского чемпионата мира-2021 форвард забросил шесть шайб, пишет Триубуна, а также дебютировал за взрослую сборную Беларуси на чемпионате мира в Риге. 

На минувшем драфте НХЛ его выбрали во втором раунде.
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