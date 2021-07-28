Права на лидера обороны минского «Динамо» Менелла обменены в «Торонто»
«Миннесота Уайлд» обменяла права американского защитника Бреннана Менелла в «Торонто Мэйпл Лифс». Взамен «Миннесота» получила выбор в седьмом раунде драфта-2022 НХЛ.
Клуб получит драфт-пик в случае, если Менелл сыграет в 30 матчах за «Мэйпл Лифс» в сезоне-2021/22.
Напомним, Менелл в минувшем сезоне играл в КХЛ за минское «Динамо». Он провел 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (5+33) баллов. В плей-офф он отметился 7 (1+6) очками в 5 матчах.
19:38 28/07/2021
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