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Права на лидера обороны минского «Динамо» Менелла обменены в «Торонто»

«Миннесота Уайлд» обменяла права американского защитника Бреннана Менелла в «Торонто Мэйпл Лифс». Взамен «Миннесота» получила выбор в седьмом раунде драфта-2022 НХЛ.


Клуб получит драфт-пик в случае, если Менелл сыграет в 30 матчах за «Мэйпл Лифс» в сезоне-2021/22.

Напомним, Менелл в минувшем сезоне играл в КХЛ за минское «Динамо». Он провел 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (5+33) баллов. В плей-офф он отметился 7 (1+6) очками в 5 матчах.
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