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Виталий Жуковский: «Жалеем ли, что отпустили Скавыша? Это же не ребенок. Вы все понимаете»

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал подробности об изменениях в составе команды.


- Объясните уход Максима Скавыша? Не жалеете, что отпустили его перед еврокубками?

– Ну это же не ребенок, отпускать или не отпускать его в школу. Вы все прекрасно понимаете. Есть контракт. Да, это наш ключевой футболист. Мы начали перестраиваться.

- Юсов — равноценная замена?

– Он не рассматривался как замена Скавышу. Мы его приглашали для глубины состава. Мы давно обсуждали, что у нас есть проблемы, есть травмы. Нам нужно больше вариативности.

 - Бордачев — усиление?

– Максима все знают. Команде нужен был такой классный опытный игрок в это непростое время. Когда много травм, а трансферы осуществлять сложно. Я очень доволен этим приобретением, пишет Прессбол.

 Напомним, ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Динамо» Батуми состоится на «Борисов-Арене» завтра. Начало матча – 20.00. 

Первая встреча завершилась победой борисовского клуба — 1:0.
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