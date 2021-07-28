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Олег Дулуб: уход из "Крумкачоў" — это не моё решение

Тренер Олег Дулуб рассказал в эфире YouTube-канала "ЧестнОК" о своем увольнении из футбольного клуба "Крумкачы".


Олег Дулуб / Еврорадио​

По словам специалиста, передает Еврорадио, решение об уходе из клуба принимал не он, а руководство: "Это не мое решение, это решение, которое пришло сверху. Меня поставили перед фактом. Я был против. Сразу говорю, я два часа говорил: "Я против, я против". Потому что тренер не может играть до поражения. Команда находится практически на первом месте и просто ее оставить... Но решение принято".

Дулуба уволили в конце июня, когда "Крумкачы" по пенальти проиграли гродненскому "Нёману" и выбыли из розыгрыша Кубка Беларуси.

По словам тренера, он пытался убедить руководство клуба, что команда набирает обороты. "Мне также было непонятно, и мы разговаривали с руководством. Как они написали, "у нас возникло опасение, что команда не сможет выполнить задачу". Я говорю: подождите. Вот цифры, они говорят об обратном, команда набирает ход. И то, как мы играли первый тур, мучились, и даже с "Арсеналом" проигранный матч — по всем показателям это победный матч", — аргументирует он свою позицию.

Свое увольнение из "Крумкачоў" Дулуб сравнивает с таким же увольнением из другого футбольного клуба — БАТЭ. Говорит, что ситуация совпадает почти до деталей. "Я сказал руководителю: такое ощущение, что я снова оказался в БАТЭ. Я взял заявление БАТЭ и заявление "Крумкачоў" — они как под копирку написаны", — говорит тренер.

Сегодня главным тренером НФК "Крумкачы" стал Олег Кубарев. Ранее он занимал должность спортивного директора клуба.
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