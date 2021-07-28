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Кондратьев утвержден на пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Беларусский специалист Георгий Кондратьев утвержден на пост главного тренера сборной Беларуси. Такое решение принял исполком АБФФ.

Кондратьев с 6 апреля 2021 года руководил национальной командой в качестве и.о. главного тренера. На этом посту он сменил Михаила Мархеля.

Тribuna напоминает, что соперниками беларусской команды по ближайшим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября).
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