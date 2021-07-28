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Призер Олимпиады приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку контрабанды 650 кг кокаина

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2004 в гребле на байдарках, австралиец Натан Баггали приговорен к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды наркотиков.

Согласно вердикту Верховного суда в Брисбене, Натан и его брат Дрю Баггали, приговоренный к 28 годам, пытались ввезти в Австралию коммерческую партию кокаина – около 650 кг на сумму до 200 млн долларов.

Братья перевозили нелегальный груз на лодке. По словам их адвокатов, Дрю считал, что в упаковках содержится табак, в то время как Натан якобы и вовсе не знал об импорте запрещенных веществ.

Однако суд отклонил аргументы защиты, решив, что Натан принимал в операции «активное участие», а Дрю был ее главным организатором. Отмечается, что оба ранее уже отбывали сроки по другим делам, связанным с наркотиками. В частности, Дрю Баггали провел в тюрьме 11 из 14 последних лет.

Натан Баггали сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 12 лет, его брат – через 16.
Источник: tribuna.com
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